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Сегодня, 17:35

Агент Жиго сообщил, что переход футболиста в «Локомотив» невозможен

Микеле Антонов
Корреспондент
Самюэль Жиго.
Фото Global Look Press
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Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самюэля Жиго, в комментарии для «СЭ» заявил, что переход футболиста в «Локомотив» невозможен.

Ранее «СЭ» сообщал, что один из российских посредников предлагал 30-летнему французу и его нынешнему клубу организовать трансфер в «Локо», однако ни сам игрок, ни команда не стали рассматривать этот вариант.

В РПЛ Жиго выступал за «Спартак» в 2018-2022 годах, взяв в составе красно-белых серебро чемпионата в сезоне-2020/21 и Кубок России годом позже.

«Самюэль очень привязан к московскому «Спартаку», и подписать его в другой российский клуб будет практически невозможно. Он очень хорошо себя чувствует в «Марселе». Что касается «Локомотива», то со мной никто не связывался. Ни один посредник со мной также не связывался, а мы избегаем посредников», — сказал Беншенафи «СЭ».

В сезоне-2023/24 Жиго забил 2 гола в 19 матчах за «Марсель» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Самюэль Жиго
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Марсель
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