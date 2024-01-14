«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Винисиуса

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, переход 23-летнего бразильца из «Реала» возможен в связи с потенциальным трансфером Килиана Мбаппе, поскольку они занимают одну и ту же позицию на поле.

Также сообщается, что в услугах игрока заинтересованы «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Винисиус провел 15 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.