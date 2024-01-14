Жиго и «Марсель» отказались от перехода защитника в «Локомотив»

Как стало известно «СЭ», один из российских посредников предлагал 30-летнему центральному защитнику Самюэлю Жиго и его нынешней команде «Марселю» организовать трансфер в «Локомотив», который находится в поисках футболиста этого амплуа.

Однако ни сам игрок, ни французский клуб не стали рассматривать подобный вариант — он не показался им интересным.

В РПЛ Жиго выступал за «Спартак» в 2018-2022 годах, взяв в составе красно-белых серебро чемпионата в сезоне-2020/21 и Кубок России годом позже.

«Марсель» купил Жиго у «Спартака» в январе 2022 года и оставил футболиста в московском клубе на правах аренды до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2023/24 30-летний француз забил 2 гола в 19 матчах за французскую команду во всех турнирах.