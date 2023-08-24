Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 16:45

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника Ляпорта из «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эмерик Ляпорт.
Фото ФК «Аль-Наср»
Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

О переходе 29-летнего испанца объявила пресс-служба в соцсетях клуба. Ранее сообщалось, что зарплата защитника в «Аль-Насре» составит около 25 миллионов евро в год.

Ляпорт выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. Он провел за «горожан» 180 матчей, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи.

В составе «Манчестер Сити» Ляпорт 5 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и стал победителем Лиги чемпионов.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Саудовская Аравия: все легионеры лиги в одной таблице

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Сити
1
Обсудить
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пети: «Почему Кайседо и Лавиа перешли в «Челси», а не в «Ливерпуль»? Ответ прост — деньги»

«Челси» подписал 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона