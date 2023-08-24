«Аль-Наср» объявил о переходе защитника Ляпорта из «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

О переходе 29-летнего испанца объявила пресс-служба в соцсетях клуба. Ранее сообщалось, что зарплата защитника в «Аль-Насре» составит около 25 миллионов евро в год.

Ляпорт выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. Он провел за «горожан» 180 матчей, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи.

В составе «Манчестер Сити» Ляпорт 5 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и стал победителем Лиги чемпионов.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Саудовская Аравия: все легионеры лиги в одной таблице