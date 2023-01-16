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Сегодня, 08:15

«Барселона» близка к обмену Депая на Корреа из «Интера»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Интер» и «Барселона» достигли соглашения по обмену полузащитника Хоакина Корреа на нападающего Мемфиса Депая, сообщает инсайдер Жерар Ромеро.

По информации источника, клубы практически договорились об условиях сделки, в результате которой аргентинский хавбек перейдет из «Интера» в «Барселону», в то время как нидерландский форвард переедет в чемпионат Италии. Обмен игроками может не состоятся, если Депай откажется от перехода в итальянскую команду.

В текущем сезоне 28-летний Корреа провел за «Интер» 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. 28-летний Депай сыграл за «Барселону» 4 матча во всех соревнованиях и забил один мяч.

Мемфис Депай
Хоакин Корреа
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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