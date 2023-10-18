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Сегодня, 13:38

«Барселона» нацелилась на форварда «Манчестер Сити» Альвареса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информацию источника, 23-летний аргентинец нравится спортивному директору каталонцев Деку. «Барселона» может обратиться к кандидатуре Альвареса, если Роберт Левандовски не продлит контракт с клубом.

Альварес выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 13 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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