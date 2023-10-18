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Сегодня, 19:57

«Реал» планирует подписать двух крайних защитников следующим летом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» рассчитывает укрепить оборону в летнее трансферное окно 2024 года, сообщает Relevo.

По информации источника, мадридцы хотят подписать левого и правого крайнего защитников на долгосрочную перспективу. Главный кандидат налево — защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

Направо клуб ищет игрока, который сможет заменить Дани Карвахаля. Клубу нравится кандидатура Риса Джеймса («Челси»), но его трансфер считается трудноосуществимым.

«Реал» с 24 очками лидирует в испанской ла лиге после 9 туров. Кроме того, команда Карло Анчелотти начала групповой турнир Лиги чемпионов с побед над «Унионом» (1:0) и «Наполи» (3:2). Сливочные идут на первом месте в группе C.

Футбол
ФК Реал
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