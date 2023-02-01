«Барселона» согласовала трансфер защитника из MLS

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«Барселона» договорилась с «Лос-Анджелес Гэлакси» по переходу защитника Хулиана Араухо. По информации журналиста Фабрицио Романо, решение по трансферу игрока сборной Мексики будет принято в среду утром.
Все соответствующие документы каталонцы отправили в ла лигу. Осталось только дождаться подтверждения от MLS. Сумма трансфера составит 4 миллиона евро, а контракт с игроком будет рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне MLS Араухо сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.
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Основные источники исследования