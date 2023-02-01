Ван Анхолт перешел в ПСВ

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Защитник «Галатасарая» Патрик ван Анхолт вернулся в чемпионат Голландии. ПСВ арендовал 32-летнего голландца до конца сезона.
Защитник сборной Нидерландов является воспитанником ПСВ. Он выступал за молодежную команду с 2005 по 2007 год, а затем перешел в «Челси».
В этом сезоне ван Анхолт сыграл в 14 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования