Ван Анхолт перешел в ПСВ

Защитник «Галатасарая» Патрик ван Анхолт вернулся в чемпионат Голландии. ПСВ арендовал 32-летнего голландца до конца сезона.

Защитник сборной Нидерландов является воспитанником ПСВ. Он выступал за молодежную команду с 2005 по 2007 год, а затем перешел в «Челси».

В этом сезоне ван Анхолт сыграл в 14 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.