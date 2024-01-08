Бонуччи может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи может стать игроком «Фенербахче», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, переговоры между сторонами начались 7 января. Ожидается, что они продолжатся в начале этой недели.

36-летний итальянец выступает за «Унион» с сентября прошлого года. Он провел за немецкий клуб 10 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Ранее Бонуччи играл в серии А за «Ювентус», «Милан» и «Интер». Его контракт с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.