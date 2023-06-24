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Трансферы

Сегодня, 18:49

«Брайтон» интересуется полузащитником «Аякса» Кудусом

Мария Гусева
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«Брайтон» рассматривает возможность подписания полузащитника «Аякса» Мохаммеда Кудуса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, хавбек является одной из главных целей английского клуба этим летом. Переговоры по трансферу пока не начались.

Кудус выступает за «Аякс» с 2020 года. Контракт 22-летнего полузащитника рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ганы в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кудус провел за «Аякс» 41 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 6 результативных передач.

Футбол
ФК Аякс
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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