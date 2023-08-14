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Сегодня, 16:08

«Челси» близок к согласованию условий контракта с Олисе из «Кристал Пэлас»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе близок к переходу в «Челси», сообщает Evening Standard.

По информации источника, синие близки к согласованию условий контракта с 21-летним французом. Они заплатят «Кристал Пэлас» около 45 миллионов фунтов стерлингов.

Олисе выступает за «Кристал Пэлас» с 2021 года. Он провел за лондонцев 71 матч, забил 6 мячей и сделал 19 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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