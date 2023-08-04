«Челси» объявил о переходе защитника «Монако» Дисаси

«Челси» подписал шестилетний контракт с защитником «Монако» Акселем Дисаси, сообщает пресс-служба синих.

Sky Sports утверждал, что сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

Дисаси выступал за «Монако» с августа 2020 года, перейдя из «Реймса» за 13 миллионов евро. В составе «монегасков» защитник забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 129 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 на его счету 49 матчей за клуб, 6 голов и 4 результативные передачи.

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