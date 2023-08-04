Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:44

Йошко Гвардиол проходит медосмотр в «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол проходит медосмотр в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, между немецким и английским клубами подписаны все документы о трансфере. 21-летний хорват обойдется «горожанам» в 90 миллионов евро, что сделает его самым дорогим защитником в истории футбола.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Хорват забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 87 матчах за немецкий клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.

АПЛ, трансферы: в «Ман Сити» едет Гвардиол, «Бавария» готовит рекордную сумму ради Кейна

ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Андрей Чернышов стал героем «Разговора по пятницам»
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бешикташ» близок к подписанию Пепе