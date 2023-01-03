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Трансферы

Сегодня, 10:06

«Челси» заплатит 127 миллионов евро за чемпиона мира Энцо Фернандеса

Виталий Косик
Корреспондент
Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может продолжить карьеру в «Челси», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, руководство лондонского клуба готово предложить за молодого чемпиона мира 127 миллионов евро. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Если трансфер состоится, он станет шестым самым дорогим трансфером в истории футбола.

18 декабря 2022 года сборная Аргентины стала чемпионом мира, переиграв в финале ЧМ-2022 Францию (3:3, пенальти — 4:2). 21-летний хавбек был признан лучшим молодым игроком турнира.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Бенфика
ФК Челси
Энцо Фернандес
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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