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Сегодня, 11:48

Канчельскис считает, что у Роналду не будет предложений от больших клубов

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис в комментарии корреспонденту «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

«Думаю, предложений от больших клубов не будет. Зато поедет поиграть для разнообразия. Думал, он поедет в Америку. У него есть хорошее предложение. Я играл в Саудовской Аравии. Нормальный чемпионат, нормальные условия. Рано или поздно эпоха Роналду уйдет. Все футболисты заканчивают. Думаю, что он заканчивает не на плохой ноте. Почему бы не поиграть там?» — сказал Канчельскис «СЭ».

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии предлагает 37-летнему португальцу контракт на 2,5 года и 500 миллионов евро. Годовой оклад при этом составит 200 миллионов евро — туда войдет сама зарплата и рекламные доходы.

Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

В текущем сезоне нападающий сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

Андрей Канчельскис
Криштиану Роналду
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Иран
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29.11
22:00
Уэльс
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США
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И М О
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2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
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Польша
Саудовская Аравия
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26.11
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13:00
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26.11
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И М О
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22:00
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Бельгия
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Хорватия
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B 21.11 16:00
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П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
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П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 9.30 X 5.10 П2 1.39
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.90 X 4.40 П2 1.53
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.80 X 4.50 П2 1.45
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.20 X 4.30 П2 1.66
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.0 X 6.00 П2 1.30
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
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