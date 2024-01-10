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Сегодня, 18:24

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Холанном после желания норвежца остаться в клубе

Руслан Минаев
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн не собирается переходить в «Реал» или «Барселону» летом 2024 года, сообщает Purple Panel в соцсети Х.

По данным источника, «горожане» хотят воспользоваться ситуацией и продлить соглашение с 23-летним норвежцем. Переговоры представители клуба собираются начать в ближайшие месяцы.

8 января сообщалось, что Холанн может покинуть «Манчестер Сити» за сумму порядка 100 миллионов евро. Опция об отступных в контракте норвежца составляет 200 миллионов евро, но это касается только клубов АПЛ.

Cadena SER утверждал, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пытается убедить форварда «горожан» перейти в мадридский клуб.

В этом сезоне Холанн провел за «Сити» 22 матча, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт норвежца с клубом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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