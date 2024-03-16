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16 марта, 16:09

Мбаппе ответил на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: «Ни за что»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на просьбу болельщика о переходе в лондонский «Арсенал».

Фанат выложил в соцсети видео с 25-летним французом. На нем он просит Мбаппе перейти в «Арсенал».

«Ни за что, ни за что (смеется). Почему? Там слишком холодно», — ответил Мбаппе.

«Я пытался», — подписал видео болельщик.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» попросил Мбаппе не объявлять об уходе из команды до конца четвертьфинала Лиги чемпионов. Ожидается, что летом футболист станет игроком «Реала», когда завершится его контракт с парижанами.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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