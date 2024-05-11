«Милан» готов предложить 50 миллионов евро за форварда «Лейпцига» Шешко

«Милан» заинтересован в нападающем «Лейпцига» Беньямине Шешко, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб готов предложить за 20-летнего словенца 50 миллионов евро. Утверждается, что в борьбе за игрока также находится лондонский «Арсенал».

Шешко выступает за «Лейпциг» с лета прошлого года. В текущем сезоне форвард провел за немецкий клуб 41 матч во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.