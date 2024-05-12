Инсайдер Романо: Мбаппе никогда не рассматривал другие варианты, кроме «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе никогда не вел переговоров с английскими клубами за последние два года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также 25-летний француз прошлым летом отклонил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

«Причина — он хотел перейти только в «Реал» и не расстраивать президента клуба Флорентино Переса еще раз после июня 2022-го», — написал Романо в соцсети X.

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. Форвард покинет команду на правах свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 43 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.