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Сегодня, 18:12

«Порту» продаст Отавио в «Аль-Наср» за 60 миллионов евро. Сделка станет самой дорогой продажей в истории клуба

«Порту» продаст Отавио в «Аль-Наср» за 60 миллионов евро
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Порту» Отавио перейдет в «Аль-Наср», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб заплатит за 28-летнего португальца 60 миллионов евро. Это сделает его самой дорогой продажей в истории «Порту».

Ранее сообщалось, что в переговорах по Отавио помогал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который убеждал партнера по сборной Португалии принять предложение.

Отавио выступает за «Порту» с 2014 года. Он провел за «драконов» 283 матча, забил 31 гол и сделал 75 результативных передач.

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