«ПСЖ» сделал «Айнтрахту» новое предложение по Коло-Муани

«ПСЖ» сделал «Айнтрахту» еще одно предложение по нападающему Рандалю Коло-Муани, утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, парижане предложили гарантированную выплату 70 миллионов евро. Вместе с бонусами стоимость трансфера может вырасти до 80 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» рассчитывает заработать на переходе 24-летнего француза не менее 100 миллионов евро.

Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В текущем сезоне он забил 3 гола в 4 матчах за команду во всех турнирах.