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Сегодня, 16:10

Деку уверен, что Месси проведет прощальный матч за «Барселону»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Спортивный директор «Барселоны» Деку уверен, что экс-форвард каталонцев Лионель Месси проведет прощальный матч за клуб.

«Месси — самый большой кумир в истории клуба. В «Барселоне» были такие игроки, как Роналдо и Кройф, но аргентинец, пожалуй, величайший. Думаю, что это будет матч на новом стадионе, когда он будет готов», — цитирует Деку Lance.

Ранее сообщалось, что Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии из-за паузы в пять месяцев в МЛС. Аргентинец позже опроверг эту информацию.

Форвард выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

Лионель Месси
ФК Барселона
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