«Спортинг» арендовал Бельерина у «Барселоны»

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Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин перешел в лиссабонский «Спортинг». Португальский клуб арендовал 27-летнего испанца до лета.
Испанский футболист перебрался в стан каталонцев прошлым летом после того, как у него закончился контракт с «Арсеналом».
В этом сезоне Бельерин сыграл в 7 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования