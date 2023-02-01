«Спортинг» арендовал Бельерина у «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин перешел в лиссабонский «Спортинг». Португальский клуб арендовал 27-летнего испанца до лета.

Испанский футболист перебрался в стан каталонцев прошлым летом после того, как у него закончился контракт с «Арсеналом».

В этом сезоне Бельерин сыграл в 7 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.