«Тоттенхэм» арендовал Порро у «Спортинга»

«Тоттенхэм» арендовал у лиссабонского «Спортинга» защитника Педро Порро. Соглашение раасчитано до конца сезона.

Летом «шпоры» будут обязаны выкупить права на 23-летнего португальца за 39 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Порро сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 11 результативных передач.