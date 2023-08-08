«Тоттенхэм» объявил о подписании 19-летнего форварда «Росарио Сентраль» за 15 миллионов евро

«Тоттенхэм» подписал контракт с форвардом «Росарио Сентраль» Алехо Велисом, сообщает пресс-служба «шпор». Соглашение с 19-летним аргентинцем рассчитано до лета 2029 года.

Игрок будет выступать под 36-м номером. Велис присоединится к клубу после получения разрешения на работу в Великобритании. Daily Mail сообщал, что «Тоттенхэм» заплатил за трансфер игрока 15 миллионов евро.

Велис — воспитанник «Росарио Сентраль». За клуб он всего сыграл 62 матча, забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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