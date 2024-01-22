В «Эмполи» заявили, что не будут продавать защитника Исмаили в «Локомотив»

Спортивный директор «Эмполи» Пьетро Аккарди ответил «СЭ» на вопрос об интересе «Локомотива» к албанскому защитнику Ардиану Исмаили.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что итальянский клуб готов продать футболиста железнодорожникам за 4 миллиона евро, но московскую команду не устраивает данная цена.

«Эмполи» хочет продать Исмаили за 4 миллиона, но это не устраивает «Локомотив»? Это неправда. Клуб в принципе не готов продавать защитника в «Локомотив», — сказал Аккарди «СЭ».

Исмаили выступает за «Эмполи» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за команду 16 матчей и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.