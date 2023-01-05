Галлас: «120 миллионов евро за Фернандеса — огромный риск для «Челси»

Бывший игрок сборной Франции Вильям Галлас прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в «Челси» за 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинский полузащитник близок к переходу в лондонскую команду за 127 миллионов евро.

«Вопрос в том, является ли ценник на Энцо правильным. То, что он сделал на чемпионате мира, блестящий результат для игрока его возраста. Каждый игрок может провести один великолепный сезон. Самое сложное — сделать это второй, третий и четвертый раз подряд. Только тогда на них можно вешать такой ценник. Но делать это после двух игр... Я понимаю, что таков рынок, но клуб должен соблюдать осторожность. В подобных случаях нельзя отдавать 120 миллионов евро за одного игрока. И вы не знаете, как он будет играть в АПЛ, потому что эта лига отличается от других. «Челси» нужно быть осторожными. Боюсь, что они уже наступали на эти грабли. Это огромный риск», — приводит слова Галласа Genting Casino.

Если его переход состоится, он станет 6-м самым дорогим трансфером в истории футбола.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.