Юранович близок к переходу в «Унион»

Защитник «Селтика» Йосип Юранович близок к переходу в «Унион», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 27-летний хорват в воскресенье пройдет медобследование. Берлинский клуб заплатит за игрока 8 млн евро плюс бонусы, а контракт будет рассчитан до июня 2027 года.

В текущем сезоне Юранович провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.