Алаба о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»: «Он искал новый вызов»

Защитник «Реала» Давид Алаба поделился мнением о переходе нападающего Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«Год назад он был в ситуации, похожей на мою. Поэтому мы часто говорили об этом. После девяти лет в «Реале» он искал новый вызов. Я от всего сердца желаю ему всего наилучшего», — цитирует Goal Алабу.

30-летний бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» в летнее трансферное окно. Вместе с мадридской командой он завоевал 18 трофеев.

Сумма сделки составила 70,65 миллиона евро. Соглашение с манкунианцами рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на год.