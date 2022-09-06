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Трансферы

6 сентября, 15:24

Алаба о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»: «Он искал новый вызов»

Мария Гусева

Защитник «Реала» Давид Алаба поделился мнением о переходе нападающего Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«Год назад он был в ситуации, похожей на мою. Поэтому мы часто говорили об этом. После девяти лет в «Реале» он искал новый вызов. Я от всего сердца желаю ему всего наилучшего», — цитирует Goal Алабу.

30-летний бразилец перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» в летнее трансферное окно. Вместе с мадридской командой он завоевал 18 трофеев.

Сумма сделки составила 70,65 миллиона евро. Соглашение с манкунианцами рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на год.

Давид Алаба
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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