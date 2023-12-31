«Барселона» хочет Гринвуда, Николич может вернуться в РПЛ, «Челси» расстается с воспитанником

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

«Барселона» хочет Гринвуда

The Sun сообщает, что 22-летний игрок «Хетафе», арендованный у «Манчестер Юнайтед», может перейти в «Барселону» за 40 миллионов фунтов стерлингов. По данным издания, каталонцы даже планируют выдать игроку 10-й номер, чей нынешний владелец, Ансу Фати, находится в аренде в «Брайтоне». «Хетафе» также заинтересован в подписании Гринвуда.

Гринвуд. Фото Global Look Press

Николич возвращается в РПЛ?

По информации Metaratings, кандидатуру Марко Николича предложили нескольким клубам РПЛ. 44-летнему специалисту некомфортно работать в ОАЭ, где он сейчас возглавляет «Шабах Аль-Ахли». Ранее серб работал в «Локомотиве» и выиграл с железнодорожниками Кубок России.

Мхитарян отказался от Саудовской Аравии

Не так давно стало известно, что Симоне Индзаги не отпустил в «Аль-Ахли» Хакана Чалханоглу, теперь инсайдер Николо Скира сообщает, что от подобного маршрута отказался 34-летний полузащитник Генрих Мхитарян. Армянский футболист, наоборот, продлил контракт с «Интером» до 2025 года и будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон.

Конор Галлахер. Фото Global Look Press

Галлахер покинет «Челси»

По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, близка к завершению сделка между «Тоттенхэмом» и «Челси» по переходу Конора Галлахера. «Шпоры» хотят подписать 23-летнего полузащитника за 40 миллионов евро, в то время как синие требуют на 10 больше — на данный момент идут переговоры. В этом сезоне Галлахер оформил четыре голевые передачи в 18 матчах АПЛ.

Айртон может перейти в «Аль-Хиляль»

Журналист Руди Галетти сообщает, что экс-футболист «Спартака», а ныне защитник «Фламенго» Айртон может перейти в «Аль-Хиляль». 26-летний бразилец — главная цель клуба в это трансферное окно, в его переходе заинтересован лично тренер саудовцев Жорже Жезуш.