«Динамо» продает Шиманьского, Уокер может уйти из «Сити», «Бавария» и «ПСЖ» подписывает звезд Южной Кореи

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Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что легендарный защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер выбирает клуб, в котором продолжит карьеру. Контракт 33-летнего футболиста с «Сити» истекает летом 2024 года — и горожане предложили ему продлить соглашение.
Параллельно Уокером заинтересовались в «Баварии». По данным Романо, защитник — приоритетная цель Томаса Тухеля. Теперь пятикратному чемпиону Англии и обладателю требла в сезоне-2022/23 предстоит принять финальное решение и подписать один из офферов.
На фоне переговоров с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Андре Онана «Интер» ищет вратаря на замену. По данным Sky Sports, им может стать Ян Зоммер из «Баварии». 34-летний голкипер перешел к мюнхенцам только в середине прошлого сезона и провел 19 матчей в бундеслиге.
В «Баварии» думают над этим предложением, потому что есть два варианта — оставить Зоммера, пока Мануэль Нойер восстановится от травмы, или же отпустить голкипера и подписать ему на замену грузина Георгия Мамардашвили.
Фабрицио Романо также сообщает, что мюнхенцы активировали клаусулу защитника «Наполи» Ким Мин Джэ. Таким образом, 26-летний футболист обошелся «Баварии» в 50 миллионов евро.
В минувшем сезоне южнокореец поучаствовал в 35 матчах серии А и вместе с «Наполи» завоевал скудетто. Ранее сообщалось, что на защитника также претендовал «Манчестер Сити».
Несмотря на неудачный сезон, Ромелу Лукаку по-прежнему на радарах у грандов. По данным The Athletic, в гонку за 30-летнего форварда «Челси» включился «Ювентус». Туринцы хотят подписать футболиста в том случае, если «Интер» выйдет из переговоров и не сохранит бельгийца, арендованного год назад, на будущий сезон.
Согласно информации издания, в Лондоне хотят получить за Ромелу 45 миллионов евро. Ранее сделанное предложение от нерадзурри «Челси» не устроило. Помимо итальянских клубов, на Лукаку также претендуют команды из Саудовской Аравии. В минувшем сезоне форвард сыграл в 25 матчах серии А, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.
Парижский клуб объявил о трансфере Ли Кан Ина. 22-летний южнокорейский полузащитник обошелся «ПСЖ» в 22 миллиона евро, контракт подписан до 2028 года.
Выступая за «Мальорку» в прошлом сезоне, Ли Кан Ин появился в 36 матчах ла лиги и оформил 6+6 по системе «гол плюс пас».
По данным TyC Sports, 36-летний Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс». На данный момент легендарный уругваец выступает за «Валенсию», в составе которой в минувшем сезоне забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.
Аргентинский клуб предлагает форварду контракт на 1-2 сезона. Текущее соглашение Кавани с «Валенсией» действует до лета 2024 года.
— «Балтика» арендовала 23-летнего защитника сборной Боливии и «Боливара» Фернандеса Торо. В сезоне-2023 футболист поучаствовал в 15 матчах чемпионата Боливии и отдал 5 голевых передач.
— «Динамо» и «Фенербахче» оформили сделку по переходу 24-летнего полузащитника москвичей Себастьяна Шиманьски. По данным Sabah Spor, польский футболист обошелся турецкому клубу в 10 миллионов евро. Прошлый сезон Шиманьски провел в аренде в «Фейеноорде», за который провел 40 матчей во всех турнирах и оформил 10+7 по системе «гол плюс пас».