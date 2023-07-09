«Динамо» продает Шиманьского, Уокер может уйти из «Сити», «Бавария» и «ПСЖ» подписывает звезд Южной Кореи

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Уокер еще не решил, где продолжит карьеру

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что легендарный защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер выбирает клуб, в котором продолжит карьеру. Контракт 33-летнего футболиста с «Сити» истекает летом 2024 года — и горожане предложили ему продлить соглашение.

Параллельно Уокером заинтересовались в «Баварии». По данным Романо, защитник — приоритетная цель Томаса Тухеля. Теперь пятикратному чемпиону Англии и обладателю требла в сезоне-2022/23 предстоит принять финальное решение и подписать один из офферов.

«Интер» хочет купить Зоммера

На фоне переговоров с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Андре Онана «Интер» ищет вратаря на замену. По данным Sky Sports, им может стать Ян Зоммер из «Баварии». 34-летний голкипер перешел к мюнхенцам только в середине прошлого сезона и провел 19 матчей в бундеслиге.

В «Баварии» думают над этим предложением, потому что есть два варианта — оставить Зоммера, пока Мануэль Нойер восстановится от травмы, или же отпустить голкипера и подписать ему на замену грузина Георгия Мамардашвили.

Ким Мин Джэ. Фото Global Look Press

«Бавария» покупает Ким Мин Джэ

Фабрицио Романо также сообщает, что мюнхенцы активировали клаусулу защитника «Наполи» Ким Мин Джэ. Таким образом, 26-летний футболист обошелся «Баварии» в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне южнокореец поучаствовал в 35 матчах серии А и вместе с «Наполи» завоевал скудетто. Ранее сообщалось, что на защитника также претендовал «Манчестер Сити».

«Ювентус» заинтересовался Лукаку

Несмотря на неудачный сезон, Ромелу Лукаку по-прежнему на радарах у грандов. По данным The Athletic, в гонку за 30-летнего форварда «Челси» включился «Ювентус». Туринцы хотят подписать футболиста в том случае, если «Интер» выйдет из переговоров и не сохранит бельгийца, арендованного год назад, на будущий сезон.

Согласно информации издания, в Лондоне хотят получить за Ромелу 45 миллионов евро. Ранее сделанное предложение от нерадзурри «Челси» не устроило. Помимо итальянских клубов, на Лукаку также претендуют команды из Саудовской Аравии. В минувшем сезоне форвард сыграл в 25 матчах серии А, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ли Кан Ин. Фото Global Look Press

Ли Кан Ин официально в «ПСЖ»

Парижский клуб объявил о трансфере Ли Кан Ина. 22-летний южнокорейский полузащитник обошелся «ПСЖ» в 22 миллиона евро, контракт подписан до 2028 года.

Выступая за «Мальорку» в прошлом сезоне, Ли Кан Ин появился в 36 матчах ла лиги и оформил 6+6 по системе «гол плюс пас».

Кавани не успокаивается

По данным TyC Sports, 36-летний Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс». На данный момент легендарный уругваец выступает за «Валенсию», в составе которой в минувшем сезоне забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.

Аргентинский клуб предлагает форварду контракт на 1-2 сезона. Текущее соглашение Кавани с «Валенсией» действует до лета 2024 года.

Что еще интересного происходит на рынке?

— «Балтика» арендовала 23-летнего защитника сборной Боливии и «Боливара» Фернандеса Торо. В сезоне-2023 футболист поучаствовал в 15 матчах чемпионата Боливии и отдал 5 голевых передач.

— «Динамо» и «Фенербахче» оформили сделку по переходу 24-летнего полузащитника москвичей Себастьяна Шиманьски. По данным Sabah Spor, польский футболист обошелся турецкому клубу в 10 миллионов евро. Прошлый сезон Шиманьски провел в аренде в «Фейеноорде», за который провел 40 матчей во всех турнирах и оформил 10+7 по системе «гол плюс пас».