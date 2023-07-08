Медина, Дзюба, Фернандес и еще 9 самых скандальных трансферов в России

В большинстве сделок замешаны «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

Трансферное окно в России бурлит второй день: в четверг стало известно, что «Зенит» перехватил у ЦСКА Марио Фернандеса, а сегодня «Спартак» приблизился к покупке Хесуса Медины.

Решение Марио по-настоящему шокировало: человек-легенда клуба признавался в любви к армейцам и обещал, что никогда не перейдет в «Зенит». Более того, заключил с ЦСКА джентльменское соглашение: уехал в Бразилию, приостановив карьеру, затем ее возобновил, но вернулся не в Москву, а в Санкт-Петербург.

Уход Медины — еще один сюрприз. Парагваец за полтора года освоился в России и вошел в основную обойму команды: мог сыграть и оттянутого форварда, и атакующего полузащитника, и даже латераля.

Теперь его навыки будет использовать Гильермо Абаскаль. По информации «СЭ», красно-белые готовы заплатить за Хесуса около 7,5 миллиона евро.

«Могу ли себе представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!» — говорил Медина в интервью «РБ Спорт» год назад.

Такого насыщенного лета в России не было очень давно. «СЭ» вспоминает самые скандальные сделки наших клубов, а также игроков, которые на них решились.

Сергей Игнашевич

Из «Локомотива» в ЦСКА в 2004 году

Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зимой 2003 года у Игнашевича заканчивался контракт с железнодорожниками. Президент «Локо» Валерий Филатов предложил защитнику продлить соглашение на прежних условиях, но футболисту эти деньги показались смешными. В ЦСКА Игнашевичу пообещали зарплату в семь раз выше, усиление состава и борьбу за еврокубковый трофей. У красно-зеленых таких перспектив он не видел.

«Перед последней игрой сезона с «Арсеналом» в Лиге чемпионов Семин попробовал переубедить, — говорил Игнашевич в «Разговоре по пятницам». — Я сказал, что пути назад нет — уже дал слово Гинеру. Юрий Палыч был очень раздосадован: «Да пошел ты... со своим Гинером!» Самое удивительное, что на «Арсенал» меня поставил. Семин вспыльчивый, но справедливый».

Игнашевич мечтал одержать победу в еврокубках, поэтому также рассматривал отъезд за границу. Россиянин мог уехать в «Эвертон», который боролся за выживание в АПЛ, но решил не рисковать и выбрал ЦСКА. С которым в 2005 году завоевал Кубок УЕФА.

В первое время фанаты «Локомотива» вешали баннер «Игнаш€вич», но впоследствии почти прекратили активную критику. Возможно, потому что защитник с уважением отзывался о предыдущем клубе. Футболист позже признавал, что его переход «был не очень правильный».

Владимир Быстров

Из «Зенита» в «Спартак» и обратно (2005-2009)

Владимир Быстров. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

После серебра, завоеванного в сезоне-2003, Быстров все реже показывал яркую игру на «Петровском». В 2005-м вингеру повысили зарплату, но даже это не удержало его от переезда в Москву. Футболист хотел играть в Лиге чемпионов.

Уход хавбека из «Зенита» спровоцировал конфликт с Властимилом Петржелой. Более того, вместе с Быстровым в «Спартак» должен был перейти Андрей Аршавин, но, по словам экс-гендиректора красно-белых Юрия Первака, «шумовой эффект» не позволил трансферу случиться.

Возвращение в «Зенит» стало таким же стремительным и внезапным, как и трансфер в Москву. Питерцы воспользовались пунктом в контракте об отступных и вернули игрока. Футболист утверждает, что сумма составляла 15 миллионов евро. В «Зените» называли другую цифру — 9 миллионов.

«Если в случае перехода из «Зенита» в «Спартак» моего желания особо не было, то тут — было. Возвращение домой — моя инициатива», — вспоминал Быстров.

В стартовых шести матчах он забил шесть голов, но и это не спасло от унизительных кричалок фанатов «Зенита». «Никогда не лги, не предавай», «Быстров — свинья!», «Иуда» и другие заряды постоянно неслись с трибун.

Мигель Данни

Из «Динамо» в «Зенит» в 2008 году

Мигель Данни. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Продажа Данни в «Зенит» до сих пор остается рекордной в истории «Динамо». Португалец, купленный за 1,2 миллиона евро, отправился в Санкт-Петербург за 30 миллионов.

«Когда стало известно, что «Зенит» готов заплатить 21 миллион евро, Данни пришел ко мне прощаться, — говорил «СЭ» бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов. — Причем ему было приятно, что он принес клубу много пользы на поле, а теперь еще и будет продан за такие сумасшедшие деньги. Но я ему сказал: «Подожди. Мы попробуем дождаться предложения в 30 миллионов». В этот момент он потерял дар речи. Говорит: «Вы с ума сошли?! 21 миллион — это же невероятные деньги! Продавайте меня и разбежимся!» Я ему ответил: «Давай так: ждем предложения в 30 миллионов, а уговаривать тебя остаться, заламывать руки я не буду. Готовься к «Зениту».

По словам Данни, «Зенит» привлекал его с точки зрения спортивных результатов, а не денег. Хотя зарплата в составе сине-бело-голубых у него увеличилась значительно.

Данни — легенда «Зенита» с татуировкой в виде буквы Д, которая очень похожа на эмблему «Динамо». Футболист набил ее за год до ухода из московского клуба. Позже Мигель скажет, что на самом деле она символизирует его фамилию.

Юрий Жирков

Из «Челси» в «Анжи» в 2011 году

Юрий Жирков. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Приключение Жиркова в Англии продлилось два года вместо четырех: получив 15 миллионов евро от Сулеймана Керимова, лондонцы оперативно отправили полузащитника в Махачкалу.

«Все сделал правильно. Ни о чем не жалею, меня замечательно приняли, я регулярно выхожу на поле. Очень рад, что все сложилось именно так», — признавался Жирков после трансфера в «Анжи».

Позднее футболист признавался, что так и не привык к жизни в Англии: многое казалось ему чужим, плюс в команде он чувствовал себя неловко. В день прощания с одноклубниками Жирков даже постеснялся лично дарить фирменные бутылки водки Дидье Дрогба и Джону Терри и просто оставил их в шкафчиках.

Его трансфер в «Анжи» фанаты восприняли крайне агрессивно: в Жиркова бросали бутылки с трибун, называли Магомедом и оскорбляли супругу игрока.

Игорь Денисов

Из «Зенита» в «Анжи в 2013 году

Игорь Денисов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Отношения Денисова с «Зенитом» испортились после подписания Халка и Витселя, которые заметно усилили команду Лучано Спаллетти, но нарушили баланс в зарплатной ведомости и повлияли на атмосферу в раздевалке. В случае с Денисовым это привело к выводу из состава в Самаре и переводу в дубль вместе с Александром Кержаковым.

«Зная цену себе и своим партнерам, костяку «Зенита», собирался подчеркнуть в разговоре с руководством: мы, безусловно, заслуживаем большего уважения. Но эту встречу так и не организовали», — объяснял Денисов.

После переговоров с высшим управлением «Зенита» Игорь принесет извинения клубу и болельщикам. Полузащитника вернут в основную команду, но на прежний уровень отношения Денисова с сине-бело-голубыми уже не вернутся.

Летом 2013-го его представили в качестве новичка «Анжи».

Александр Кокорин

Из «Динамо» в «Анжи» и обратно в 2013 году

Александр Кокорин. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Трансфер Кокорина в «Анжи» окружен огромными деньгами. За талантливого форварда «Динамо» получило 19 миллионов евро. Самого же игрока дагестанцы соблазнили колоссальной зарплатой, а еще спорткаром, который пообещали в случае согласия на переход.

«Бугатти» — это моя мечта, — признавался Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну. — В «Анжи» дарили такие машины, да. Я был очень близок к ней. У меня остался большой контракт из-за того, что я вернулся обратно в «Динамо». Я был благодарен и Сулейману, и всему руководству, поэтому не стал наглеть и просить. Но такая история была".

Кокорин приехал в «Анжи» с травмой ахилла. И пока восстанавливался, в клубе резко сменился вектор развития — Махачкалу стали покидать все звезды. В итоге Кокорин, так и не дебютировав в новом клубе, вернулся в «Динамо». Вместе с Владимиром Габуловым, Денисовым и Жирковым.

Артем Дзюба

Из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году

Георгий Джикия и Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России перешел в «Зенит» бесплатно. В 2014-м красно-белые делали несколько предложений о продлении контракта, но договориться по зарплате не смогли.

«Мы сделали Дзюбе три предложения по новому контракту, которые он отклонил. Новых предложений игроку мы делать не будем», — говорил Леонид Федун.

Вторую половину сезона-2013/14 Дзюба доигрывал в аренде в «Ростове». А по окончании соглашения со «Спартаком» перешел в «Зенит».

«Давно хотел что-то поменять, хотел, прежде всего как спортсмен, получить возможность что-то выиграть», — признавался Артем.

Несмотря на кучу завоеванных трофеев и топ-результативность, любимцем болельщиков «Зенита» Дзюба так и не стал («Вираж» форварда не принял, а их отношения со временем лишь обострились). Фанаты «Спартака» тот трансфер Дзюбе тоже не простили.

Александр Самедов

Из «Локомотива» в «Спартак» в 2017 году

Александр Самедов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Самедов — уникальный футболист для РПЛ. Полузащитник выступал в четырех московских командах (помимо «Спартака» и «Локомотива», были «Москва» и «Динамо»). И в каждом клубе считался одним из ведущих игроков.

Трансфер из «Локомотива» в «Спартак» совпал с возвращением в Черкизово Юрия Семина, с которым у хавбека сложились напряженные отношения. Во много поэтому сделка прошла очень быстро.

«Да, я воспитанник «Спартака», но я не ухожу [из «Локомотива"] за деньгами, это вообще не моя инициатива, — рассказывал Самедов. — У меня есть действующий контракт, хороший контракт! Когда мне позвонили из «Спартака», я сказал, что мне нужно узнать позицию моего клуба по этому вопросу. Реакция «Локомотива» на мой переход была положительная».

Болельщики «Локомотива» проводили Самедова баннером «московская дворняжка», намекнув на его игровую карьеру.

Роман Еременко

Из ЦСКА в «Спартак» в 2018 году

Роман Еременко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В апреле 2018 года Евгений Гинер утверждал, что Еременко вернется в ЦСКА после дисквалификации из-за положительного теста на наркотики. Однако через несколько месяцев финн уже позировал с футболкой «Спартака». Для армейцев ситуация вышла очень болезненной — клуб поддерживал Еременко во время отстранения и работал над тем, чтобы сократить срок бана.

«Не могу сказать, что мы сильно расстроены этим фактом, но точно удивлены, — говорил «СЭ» Роман Бабаев. — Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным. Мы до последнего боролись за него в дисциплинарных органах УЕФА, поддерживали как могли».

В «Спартаке» Еременко ничем не запомнился — из-за травм и частых смен тренеров полузащитник так и не смог набрать форму, провел лишь 7 матчей и перешел в «Ростов».

Никита Чернов

Из «Крыльев Советов» в «Спартак» в 2022 году

Никита Чернов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

За пять лет в основной команде ЦСКА Чернов провел всего 20 матчей — рассчитывать на большое количество игрового времени, пока Игнашевич и братья Березуцкие не завершили карьеру, было сложно.

Впрочем, и после ухода легенд Никита железным игроком старта не стал. Летом 2019 года футболист уехал в «Крылья Советов», а через три года перешел в «Спартак».

«Прямо угрызений совести нет, — рассказывал в интервью Sport24 Чернов. — Осадок в душе — да. Почти все осознанное детство находишься в структуре команды, повзрослев, доходишь с ней до Лиги чемпионов, знаешь весь персонал и базу. Более того — когда я играл в «Крыльях», фанаты ЦСКА постоянно писали слова поддержки, выкладывали фотографии со мной в составе, тепло встречали».

По словам воспитанника ЦСКА, решение о переходе в «Спартак» было связано с профессиональным ростом.

«Да, я перешел в «Спартак» и представляю, как это выглядит, — говорил защитник. — Но теперь смотрю на это не так, как смотрел бы раньше. Хочу расти как игрок, а от прочих вещей абстрагируюсь. Понятно, что есть голос фанатов, его надо потерпеть, послушать про себя. Я сам с трепетом вспоминаю прошлое, дорожу им, отношусь с уважением. Но футбольная карьера подразумевает новые вызовы, и мне надо было двигаться дальше, не стоять на месте».