Литвинов интересен клубу cерии А, Чавес и Карраскаль перешли в «Динамо», Шапи едет в Грецию

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«Динамо» в воскресенье объявило о двух больших трансферах: к команде присоединились колумбиец Хорхе Карраскаль и мексиканец Луис Чавес.
Оба новичка подписали с «Динамо» контракты до 2027 года с возможностью продления еще на сезон.
Чавес ранее выступал за «Пачуку». 27-летний хавбек — первый мексиканец в истории РПЛ. Его трансфер обошелся «Динамо» в 6,5 миллионов евро.
Карраскаль перебрался в «Динамо» из ЦСКА. Ранее сообщалось, что расходы на его трансфер составили 7 миллионов евро.
Испанский «Кадис» отклонил второе предложение ЦСКА о трансфере 24-летнего нападающего из Черногории Милутина Осмайича. Об интересе к игроку впервые стало известно 23 августа — об этом написало издание ElDesmarque.
В беседе с «СЭ» агент игрока Игорь Глушевич рассказал, что армейцам придется улучшить условия выкупа Осмайича.
«Да, действительно, «Кадис» отклонил предложение ЦСКА. Не знаю, захочет ли игрок переезжать в Россию. Для начала нужно, чтобы клуб прислал более крупное предложение», — сказал агент.
В СМИ сообщалось, что «Кадис» хочет за Осмайича компенсацию в 5 миллионов евро.
Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в греческий «Арис» на правах аренды. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Речь идет о бесплатной аренде 23-летнего хавбека с правом выкупа за 1 миллион евро.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Хапоэль» Беер-Шева, а летом вернулся в расположение «Краснодара». В клубе не рассчитывают на игрока.
Ранее сообщалось об интересе к Сулейманову со стороны «Сабаха» из Азербайджана и казанского «Рубина».
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов интересен итальянскому «Торино», сообщает Metaratings.ru.
При этом клуб серии А пока не делал официальных предложений красно-белым о приобретении 22-летнего игрока. Но уже были первые контакты о возможном трансфера Литвинова в туринский клуб.
Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. По оценке Transfermarkt, стоимость Литвинова составляет 5 миллионов евро.
Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может перейти в клуб из Катара «Аль-Араби», сообщает Foot Mercato.
Катарцы уже договорились с «ПСЖ» о трансфере и ведут переговоры с самим игроком о личном контракте.
Главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на 30-летнего итальянца. В новом сезоне Веррати не провел ни одного матча в составе «ПСЖ» и ищет другие варианты продолжения карьеры.
Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «МЮ», «Аль-Ахли», «Аль-Хиляля» и итальянской «Ромы».
Полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус стал новичком «Вест Хэма». Ганец подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет — до лета 2028 года и выбрал 14-й номер.
По данным The Athletic, клубы договорились о компенсации в 41,5+3 миллиона евро. Также «Аякс» получит 10% со следующей перепродажи игрока.
Этим летом сообщалось, что Кудусом интересуются «Брайтон», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Что еще происходит на трансферном рынке:
— «Бавария» рассматривает возможность приобретения у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Скотта Мактоминея. Журналист Кристиан Фальк сообщает, что в сделку может войти Райан Гравенберх, который отправится в «МЮ» на правах аренды.
— В самом «Юнайтед» в ближайшее время намерены подписать замену получившему травму Люку Шоу. По слухам, в сферу интересов манкунианцев входят Маркос Алонсо из «Барселоны» и Серхио Регилон из «Тоттенхэма». Также возможна аренда Марка Кукурельи из «Челси».
— ЦСКА близок к подписанию полузащитника РБ «Брагантино» Жуниньо Капишабы. По информации Ивана Карпова, сделка должна обойтись армейцам в 5,5+0,5 миллионов долларов.