Ионов, Щенников, Лунев и еще 7 статусных игроков с истекшими контрактами

Летом их можно подписать бесплатно.

Ионов покинул «Краснодар» и возвращается в «Ростов»

После Суперфинала Кубка России «Краснодар» сообщил о том, что Алексей Ионов покидает клуб по истечении контракта.

34-летний футболист провел свой самый результативный сезон со времен выступления за «Динамо»: в 27 матчах РПЛ у него семь голов.

«Краснодар» хотел сохранить игрока — ему предлагали новый контракт, но на пониженных финансовых условиях. Ионова это не устроило: по данным «СЭ», он решил перейти к Валерию Карпину в «Ростов», где уже играл с 2017 по 2021 год.

Щенников попрощался с ЦСКА

Матч Суперфинала стал последним за ЦСКА для Георгия Щенникова. Защитник был в заявке на игру и после победы отмечал завоевание трофея вместе с командой.

Щенников провел в ЦСКА 20 лет — он находился в системе клуба с 2003 года, а за основную команду провел 367 матчей. Георгий с армейцами трижды выигрывал чемпионат России и по четыре раза брал кубок и суперкубок.

По сыгранным матчам за ЦСКА он — в топ-10 футболистов за всю историю клуба.

32-летний Щенников не собирается завершать карьеру: после финала кубка он отметил, что пока не знает, где будет играть, но уходить из футбола точно не намерен.

Потери «Сочи»: Джанаев, Терехов, Цаллагов и Жоаозиньо

В «Сочи» после сезона попрощались с игроками, которые в последние годы были на ведущих ролях.

Контракт истек у голкипера Сослана Джанаева, который выступал за «Сочи» последние четыре сезона. Также клуб сообщил о расставании с еще двумя лидерами — 32-летним Ибрагимом Цаллаговым и 34-летним Жоаозиньо.

Также истек срок соглашения с защитником Сергеем Тереховым. 32-летний игрок уже покинул клуб, правда, «Сочи» официально не прощался с футболистом и на своих ресурсах сообщил только о расставании с Джанаевым, Цаллаговым и Жоаозиньо.

Сам Терехов уже дал понять, что ищет новую команду. Ранее интерес к игроку проявлял «Рубин». «Переход в Казань? Никак не могу прокомментировать это. Как только определится мое будущее, то вы сразу узнаете», — отреагировал футболист.

Кутепов ушел из «Торпедо»

«Торпедо» после вылета в ФНЛ ожидаемо покинули несколько игроков. Клуб сообщил о расставании с бразильским нападающим Андре Фелипе, защитниками Егором Прошкиным и Олегом Кожемякиным.

Выделим уход Ильи Кутепова, который прошлым летом переходил в «Торпедо» на фоне больших ожиданий. Но в итоге футболист провел за клуб лишь девять матчей в РПЛ и выглядел невразумительно. Летом его контракт был подписан по схеме «1+1», и «Торпедо» не стало активировать опцию продления еще на сезон.

Нижич ушел из «Ахмата»

После отличного сезона в РПЛ «Ахмат» сохраняет своих лидеров и пока обходится без серьезных потерь. Клуб покинули лишь несколько игроков: у Владислава Карапузова и Ильи Черняка закончились арендные соглашения, они вернутся в свои клубы.

Пока единственный футболист, который уходит из клуба по истечении контракта, — защитник Зоран Нижич. «Ахмат» поблагодарил его за годы совместной работы и назвал «профессионалом самого высокого класса». 33-летний хорват провел в «Ахмате» пять лет и успел стать клубной легендой.

Самошников отказался от контракта с «Рубином»

Один из самых статусных свободных агентов этого лета в России — защитник Илья Самошников, который после победы с «Рубином» в ФНЛ и выхода в премьер-лигу простился с казанскими болельщиками.

Контракт 25-летнего Самошникова закончился и не был продлен: зимой в клубе сменилось руководство, и новые менеджеры не смогли договориться с футболистом о пролонгации соглашения. По информации «СЭ», Илье предлагали повышенный оклад — он мог стать самым высокооплачиваемым футболистом «Рубина». Но защитника это не удержало.

По данным «СЭ», еще в январе Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Новый сезон он почти наверняка начнет в команде Михаила Галактионова.

Лунев вернулся из «Байера» в Россию

Вратарь Андрей Лунев после неудачного трансфера в «Байер», где провел лишь три матча за два года, вернулся в Россию по истечении контракта.

По данным «СЭ», Лунев проводит индивидуальные тренировки на базе «Зенита», где выступал с 2017 по 2021 год. Андрей попросил руководство клуба предоставить ему такую возможность, и ему пошли навстречу. Но речи о возвращении в «Зенит» пока не идет: вратарь находится в поисках нового клуба.