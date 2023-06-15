«Фиорентина» хочет продать Кокорина, в Турцию могут поехать два россиянина, «Спартак» присмотрел новичка в Испании

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартак» интересуется Бонгондой и отпускает Рыбуса

В межсезонье традиционно много слухов о трансферах «Спартака» как на вход, так и на выход. По данным журналиста издания Blaze Trends Роберта Джеймса, красно-белые интересуются полузащитником «Кадиса» Тео Бонгондой. В 31 матчах ла лиги прошлого сезона бельгиец забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

За 27-летнего хавбека испанский клуб требует 4-5 миллионов евро, при этом «Кадис» готов пойти на уступки и включить часть суммы в бонусы. В потенциальном трансфере можно найти и связь с Гильермо Абаскалем — тренер «Спартака» хорошо знаком с руководством «Кадиса», где с 2018 по 2019 год работал в должности заместителя технического секретаря.

Также «Спартак» готовится и к расставаниям: одним из ушедших в летнее трансферное окно может стать Мацей Рыбус. По данным инсайдера Ивана Карпова, поляк заинтересовал «Рубин», который ищет усиление на левый фланг обороны после ухода Ильи Самошникова. По информации «СЭ», на трансфере настаивает лично Рашид Рахимов, который работал с Рыбусом в «Тереке». Казанцы предложили поляку контракт по схеме «1+1». «Рубин» выйдет из отпуска 24 июня и, возможно, сборы начнет уже с Рыбусом, если успеет договориться со «Спартаком».

Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чалова и Кузяева ждут в Турции

Новости про интерес турецких клубов к российским игрокам — обязательный пункт любого трансферного окна. В среду появились сразу два инсайда.

По информации портала Sozcu, Далер Кузяев заинтересовал «Бешикташ». У игрока в июне истекает контракт с «Зенитом», и тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш хочет пополнить свой состав свободным агентом из России. Издание Fotomaс утверждает, что Далеру предлагают контракт по схеме «2+1» с окладом в 1,8-2,2 миллиона евро. Журналист телеканала Skorer TV Сердар Сарыдаг сообщил, что «Бешикташ» подтвердил ему интерес к Кузяеву.

Второй слух о россиянине в Турции связан с форвардом ЦСКА — Федор Чалов привлек внимание «Галатасарая» и «Фенербахче». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Правда, в «Фенербахче» информацию Романо опровергли: член совета директоров клуба Салахаттин Баки в беседе с «СЭ» сказал, что данная новость — «неправда». Опровержений от «Галатасарая» на текущий момент не поступало.

«Фиорентина» хочет продать Кокорина

Александр Кокорин в прошедшем сезоне блистал в составе «Ариса» — стал чемпионом Кипра, вышел в Лигу чемпионов и стал лучшим игроком чемпионата. Но «Фиорентину» успехи россиянина не убедили — итальянцы хотят расстаться с форвардом. Его контракт рассчитан до лета 2024 года и в новом сезоне серии А на Александра не рассчитывают.

По информации Fiorentina News, Кокорина выставят на трансфер, клуб открыт к предложениям. Не исключено, что россиянина выкупит «Арис», где хотят сохранить лучшего бомбардира на новый сезон, если договорятся по сумме отступных.

Кай Хаверц. Фото Reuters

«Арсенал» нацелился на Хаверца

Лондонский «Арсенал» после проигранной чемпионской гонки «Манчестер Сити» ищет усиление перед новым сезоном. Слухи про Деклана Райса ходят несколько месяцев, а накануне в лентах появилась новая фамилия.

Об интересе «Арсенала» к Каю Хаверцу из «Челси» сообщил The Athletic, а Фабрицио Романо рассказал о деталях — синие хотят выручить с продажи игрока 75 миллионов фунтов. «Арсенал» не готов платить такую сумму, но сделка все равно возможна. Сам игрок, который в 2021 году в финале ЛЧ принес «Челси» победу в турнире, хочет уйти — играть за команду с 12-го места в таблице ему неинтересно.

Поэтому «Челси» может согласиться на более скромную сумму выкупа, чтобы не потерять в деньгах (игрока в 2020-м покупали за 80 миллионов евро) — через два года контракт Хаверца истекает, и продлевать его он не намерен.