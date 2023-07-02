«Ливерпуль» согласовал трансфер за 70 миллионов, Кокорина не ждут в Эмиратах, Клаудиньо покинет «Зенит»?

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Жезуш едет в Саудовскую Аравию

Португальский специалист Жорже Жезуш стал главным тренером «Аль-Хиляля», сообщает пресс-служба клуба.

Сроки контракта с 68-летним португальцем не разглашаются. Последним местом работы Жезуша был «Фенербахче», который он возглавлял с 2022 по 2023 год. Ранее в «Аль-Хиляль» перешли Рубен Невеш и Калиду Кулибали.

Жезуш уже возглавлял «Аль-Хиляль» в сезоне-2018/19, завоевав с командой Суперкубок Саудовской Аравии.

При этом ранее португальца связывали с Саудовской Аравией — по данным издания UOL, этим летом у него на руках было предложение возглавить национальную сборную страны.

По данным источника, ему предлагали контракт сроком до ЧМ-2026 с зарплатой в 10 миллионов евро каждый год. Таким образом, Жезуш мог стать самым высокооплачиваемым тренером сборной в мировом футболе.

«Интер» подписал Тюрама

Форвард Маркус Тюрам подписал контракт с «Интером», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним французом рассчитано до лета 2027 года. Игрок присоединился к миланцам в качестве свободного агента.

Тюрам с 2019 года выступал за менхенгладбахскую «Боруссию». В минувшем сезоне нападающий провел 32 матча, в которых забил 16 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Клаудиньо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клаудиньо вернется в Бразилию?

«Зенит» намерен получить от продажи полузащитника Клаудиньо от 17 до 18 миллионов евро, сообщает Globo.

По информации издания, «Фламенго» попытается договориться на меньшую сумму, но понимает, что переговоры с «Зенитом» будут непростыми.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Сам игрок смотрит на переезд в Бразилию с оптимизмом.

26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/23 он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.

Собослаи — в «Ливерпуле»

Полузащитник «Лейпцига» и сборной Венгрии Доминик Собослаи в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля», сообщает Sky Sport.

По информации издания, клубы уже согласовали все условия перехода игрока. Ожидается, что «Ливерпуль» заплатит за хавбека 70 миллионов фунтов.

Сообщается, что 3 июля футболист пройдет медицинское обследование для «Ливерпуля».

В сезоне-2022/23 Собослаи провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.

Люка Эрнандес. Фото Global Look Press

Эрнандес перейдет в «ПСЖ»

«ПСЖ» завершил сделку по переходу французского защитника Люка Эрнандеса из «Баварии», сообщает L'Equipe.

По данным источника, парижане заплатили около 48-50 миллионов евро за 27-летнего игрока.

Эрнандес выступал за мюнхенцев с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах.

Контракт француза рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Кокорина не будет в Эмиратах

Спортивный директор арабского клуба «Шабаб Аль-Ахли» Сабт Эсса назвал недостоверной информацию о желании клуба подписать российского форварда Александра Кокорина.

«Информация о возможном трансфере Кокорина в наш клуб абсолютно неверна. С нашей стороны нет никакого интереса к игроку», — приводит слова Эсса Sport24.

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.