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Трансферы

Сегодня, 08:30

Рамос и Альба могут воссоединиться с Месси. Буффону дают 30 миллионов евро. Бонгонда все ближе к «Спартаку»

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press
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Главные новости трансферного рынка — в обзоре «СЭ».

Рамос и Альба едут к Месси

Испанские ветераны Серхио Рамос и Жорди Альба находятся на продвинутой стадии переговоров с «Интер Майами». Как пишет Diario Sport, у Альбы были переговоры с «Бенфикой», «Атлетико», «Интером» и клубом из Саудовской Аравии, но все они не увенчались успехом. Рамосом также интересуются клубы с Ближнего востока и из Испании, но оба футболиста склоняются к переезду в США. Напомним, этим летом в «Интер Майами» перебрался Лионель Месси.

А еще президент американского клуба Хорхе Мас заявил, что может быть подписан и другой экс-партнер Месси — Луис Суарес. Более детальная информация должна появиться после 15 июля.

«Спартак» все ближе к трансферу Бонгонды

Красно-белые близки к подписанию вингера «Кадиса» Тео Бонгонды, по которому вел переговоры в последнюю неделю. По информации Relevo, тренер москвичей Гильермо Абаскаль считает сделку почти закрытой. Сообщается, что сделка может обойтись «Спартаку» в 10 миллионов евро с учетом бонусов. Напомним, что летом 2022-го «Кадис» приобрел Бонгонду за 3 миллиона.

Тео Бонгонда. Он отказывал «Ман Сити» и приходил к журналистам с сигарой. «Спартак» переманивает Бонгонду из Испании

Буффона зазывают в Саудовскую Аравию

Ни дня без новости о переезде европейской звезды в этот чемпионат. Как пишет La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон получил предложение от клуба из этой страны — за два года на Ближнем востоке 45-летний вратарь может заработать 30 миллионов евро. Буффон раздумывает над предложением, несмотря на еще год действующего контракта с «Пармой».

«Тоттенхэм» закупается

После подписания Джеймса Мэддисона «шпоры» продолжают активничать на трансферном рынке. Клуб уже объявил о переходе испанского крайнего защитника Педро Порро, за которого «Спортингу» заплатили 40 миллионов евро. Англичане арендовали его еще в январе, а сейчас активировали опцию выкупа.

Также в скором времени в «Тоттенхэме» может оказаться полузащитник «Фулхэма» Манор Соломон. Медосмотр 23-летнего израильтянина должен состояться на этой неделе.

«Барселона» нацелилась на турецкого таланта

Как пишет Mundo Deportivo, «Барселона» ведет переговоры с «Фенербахче» по трансферу 18-летнего атакующего полузащитника Арды Гюлера, которого называют турецким Месси. В ходе переговоров спортивный директор каталонцев Деку предложил «Фенербахче» по частям выплатить сумму отступных в 17,5 миллионов евро, так как испанский клуб сейчас находится в затруднительном финансовом положении.

Также «Барселона» рассчитывает вернуть на «Камп Ноу» воспитанника Ориоля Ромеу. По информации As, Хави видит в 31-летнем опорнике бюджетную замену Серхио Бускетсу. Проблема в том, что «Барса» готова предложить за Ромеу 5-6 миллионов евро, однако «Жирона» требует за своего игрока минимум 10 миллионов.

Что происходит на рынке еще

«Ювентус» собирается подписать вингера «Сассуоло» Доменико Берарди. В нем видят замену Анхелю Ди Марии. Сделка оценивается в 30 миллионов евро.

Сеяд Колашинац переходит в «Аталанту». 30-летний защитник, находящийся в статусе свободного агента, подпишет контракт на два года.

«ПСЖ» близок к подписанию полузащитника «Мальорки» Ли Кан Ина. 22-летний кореец должен пройти медосмотр на этой неделе.

«Милан» предложил «Челси» 14 миллионов евро за Кристиана Пулишича. The Athletic сообщает, что лондонцы, приобретшие игрока за 64 миллиона, оценивают его дороже.

Джанлуиджи Буффон
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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