«Спартак» подписал Бабича, Захарян уже в Испании, Азмун может вернуться в «Зенит»

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Бабич подписал контракт со «Спартаком»

Со второй попытки «Спартак» все же усилился сербским защитником — правда, не Страхиней Эраковичем, как планировалось изначально (он отбыл в «Зенит»), а Срджаном Бабичем из «Альмерии». По данным Metaratings, 27-летний футболист уже прошел медосмотр и подписал контракт. Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатил за Бабича 5 миллионов евро, а сам игрок будет получать 1,5 миллиона евро в год.

«Зениту» не продали Энрике

После ухода Малкома сине-бело-голубые ищут равнозначную замену, и одним из кандидатов был вингер «Бетиса» Луис Энрике. Издание Relevo сообщило, что питерцы предложили за 22-летнего бразильца 20 миллионов евро, но получили отказ — испанский клуб хочет за игрока 35 миллионов. Возможно, «Зенит» продолжит переговоры по трансферу игрока в дальнейшем.

Захарян уже в Испании

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен Арсен Захарян, прибывший в Испанию. Накануне футболист прилетел в страну для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Реал Сосьедад». Также Mundo Deportivo сообщает, что 20-летний полузащитник должен завершить все процедуры уже 19 августа. Напомним, что испанский клуб заплатит «Динамо» 12 миллионов евро за Захаряна.

Сперцян и «Аякс»

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Аякс» по-прежнему считает своей главной трансферной целью 23-летнего Эдуарда Сперцяна. Ранее голландцы уже делали предложение по переходу армянского полузащитника (тогда «Краснодару» предлагали 8,5+2 миллиона евро), но российский клуб отказал. Также, по данным инсайдера, сам Сперцян хочет перебраться именно в «Аякс».

Азмуну предложили контракт

По информации Sport24, Азмун может вернуться в «Зенит». Питерцы хотят предложить «Байеру» за своего бывшего форварда 5 миллионов евро, а самому игроку — 3 миллиона за сезон. Зимой леверкузенцы требовали за 28-летнего иранца около 10 миллионов евро, в «Байере» готовы к сделке. Игрок также не против вернуться в Санкт-Петербург.

Что еще происходит на трансферном рынке:

— Как сообщает азербайджанский Sport24, 31-летний вратарь Андрей Лунев, находящийся в статусе свободного агента, может присоединиться к «Карабаху». Ранее клуб уже пытался подписать россиянина.

— По данным «Чемпионата», ЦСКА хочет приобрести 19-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

— «Барселона» в ближайшее время может оформить в аренду нападающего «Атлетико» Жоау Феликса. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, переговоры проходят плодотворно, а сделка может обойтись каталонцам в 6-7 миллионов евро.