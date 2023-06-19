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Трансферы

Сегодня, 08:30

Еще одного русского зовут в Турцию, Модрич отказался от 200 миллионов евро, Уокер уходит в «Баварию»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кайл Уокер.
Фото Reuters
Лука Модрич.
Фото AFP
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Кругового хочет арендовать «Фатих Карагюмрюк»

Защитник «Зенита» Данил Круговой летом может перебраться в Турцию. По информации «СЭ», 25-летний россиянин интересен клубу «Фатих Карагюмрюк», где играет другой российский футболист — Магомед Оздоев.

В конце мая команду покинул главный тренер Андреа Пирло и, по данным турецких СМИ, его сменит другой итальянец — Филиппо Индзаги, который в межсезонье будет обновлять состав.

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Круговой, вероятно, хочет получать больше игровой практики и поэтому заинтересован в уходе. В прошлом сезоне россиянин провел в РПЛ 622 минуты в 19 матчах, на его позиции в «Зените» выступает бразилец Дуглас Сантос.

В «Фатих Карагюмрюк» конкурентами Кругового могут стать молодые турецкие защитник — 22-летний Левент Мерджан и 19-летний Эмир Тинтиш.

Кайл Уокер.
Фото Reuters

Тухель уговорил Уокера перейти в «Баварию»

33-летний защитник Кайл Уокер может покинуть «Манчестер Сити» после требла — контракт игрока с английским клубом действует еще год, но он заинтересован в уходе. Англичанина не устраивает количество игрового времени, которое ему предоставляет Пеп Гвардиола.

В этом сезоне Уокер провел в стартовом составе лишь 22 матча в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов фулбэк запомнился отличной игрой персонально против Винисуса в полуфинале, но на финал с «Интером» защитник остался в запасе.

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После победы в ЛЧ Уокер отмечал, что его расстраивает ситуация, когда он не играет: «Этот клуб очень многое значит для меня. Я всегда расстраиваюсь, если не играю, а ведь мне уже 33».

Основной вариант для англичанина — «Бавария». По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель уговорил игрока перейти в его команду. Защитник готов к трансферу, переговоры с немецким клубом находятся в продвинутой стадии.

Лука Модрич.
Фото AFP

Канте, Невеша и Карвалью ждут в Саудовской Аравии, Модрич отказался от 200 миллионов евро

Клубы Саудовской Аравии продолжают взрывать трансферный рынок и приглашать европейских звезд.

Помимо Карима Бензема и Криштиану Роналду, чемпионат Саудовской Аравии скоро должен пополнить Нголо Канте. По данным инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний француз в ближайшее время подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» — он уже прошел медицинский осмотр.

Еще один ожидаемый трансфер в Саудовскую Аравию — Рубен Невеш, который в близок к переходу в «Аль-Хиляль». По данным Sky Sports, «Вулверхэмптон» может выручить с продажи 26-летнего португальца 47 миллионов фунтов. У Невеша остался один год контракта с клубом АПЛ, поэтому боссы «Вулверхэмптона» готовы продать хавбека.

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«Аль-Хиляль» предпринял попытку подписать Невеша после неудачных переговоров с Лукой Модричем: инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил о предложении в 200 миллионов евро за три года для хорвата. Но 37-летний полузащитник отказался от возможности заработать. Пока он не принял решения о своем будущем, поэтому «Аль-Хиляль» переключился на Невеша.

В Саудовскую Аравию может отправиться и другой португалец — Вильям Карвалью из «Бетиса». По данным The Athletic, 31-летний полузащитник может стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре». AS сообщил, что именно Криштиану рекомендовал руководству клуба подписать опорника, который знаком звездному португальцу по выступлениями в сборной. «Аль-Наср» готов удвоить зарплату Карвалью, поэтому вероятность трансфера крайне высока.

Вильям Карвалью
Данил Круговой
Кайл Уокер
Лука Модрич
Н`Голо Канте
Футбол
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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