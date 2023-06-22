«Челси» продает в Саудовскую Аравию 4 игроков. «Ньюкасл» хочет купить Тонали. Гюндоган определился с новым клубом

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The Athletic в среду, 21 июня, сообщил о переговорах «Ньюкасла» с «Миланом» по трансферу 23-летнего полузащитника Сандро Тонали.
Первое предложение от английского клуба составило 50 миллионов евро. По данным Calciomercato, «Милан» оценивает игрока минимум в 80 миллионов евро, поэтому отклонил запрос «Ньюкасла».
Тонали готов к переходу: журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что полузащитник получил внушительный оффер и с ним уже достигнута договоренность о переезде в Англию. Спортивный директор английского клуба в настоящее время находится в Милане, чтобы окончательно определить сумму компенсации.
Если сделка состоится на условиях «Милана», то Тонали станет самой дорогой продажей клуба в истории, превзойдя переход Кака в «Реал» в 2009 году за 67 миллионов евро.
Илкай Гюндоган определился с местом, где продолжит карьеру после истечения контракта с «Манчестер Сити».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 32-летний немец уже подписал контракт с «Барселоной» по схеме «2+1». «Барселона» получила разрешение от лиги на регистрацию новичка.
По данным Marca, Гюндоган хочет оформить свой переход на этой неделе, а затем уехать в отпуск. Игрок настаивал, чтобы «Барса» предоставила ему гарантии того, что его смогут зарегистрировать. Когда он их получил, то подписал все документы.
Отмечается роль Хави, который усердно уговаривал игрока перейти именно в «Барселону», хотя Гюндоганом интересовались «Арсенал», клубы Саудовской Аравии. Наконец, «Манчестер Сити» хотел сохранить лидера.
Владелец «Челси» Тодд Боули нашел возможность избавиться от целой группы ненужных игроков. Лондонский клуб летом может продать минимум четверых футболистов в Саудовскую Аравию.
Одна сделка уже случилась — накануне 32-летний полузащитник Нголо Канте перешел в «Аль-Иттихад». Также к трансферам близки 30-летний хавбек Хаким Зиеш — он интересен «Аль-Насру», и 31-летний вратарь Эдуар Менди — в нем заинтересован «Аль-Ахли». Четвертым игроком «Челси», который отправится в Саудовскую Аравию, может стать Калиду Кулибали. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Хиляль» уже договорился с «Челси» о трансфере 32-летнего центрального защитника за 30 миллионов евро.
Связь «Челси» с рынком Саудовской Аравии не осталась без внимания. The Telegraph сообщил о том, что европейские клубы потребовали начать расследования против «Челси» и «Вулверхэмптона» (клуб продает в «Аль-Хиляль» Рубена Невеша за 47 миллионов фунтов), считая трансферы в Саудовскую Аравию сомнительными. Есть версия, что таким образом «Челси» пытается обойти финансовый фейр-плей.
Дело в том, что одним из инвесторов фонда Тодда Боули Clearlake Capital, который и приобрел «Челси», является Саудовская Аравия. Связи владельца клуба с представителями этой страны и называют главной причиной, почему игроки синих оказались так востребованы в Саудовской Аравии.