Игрок года в Тунисе не хочет в Россию, Самошников — в «Локомотиве», «Челси» подписал Феликса

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Лайдуни не будет в РПЛ

Как стало известно «СЭ», в начале января сразу три клуба серии А выходили на «Ференцварош» по поводу приобретения 26-летнего опорного хавбека Аиссы Лайдуни. Речь идет о «Кремонезе», «Сампдории» и «Фиорентине».

Руководство чемпионов Венгрии запросило за игрока 5 миллионов евро, что не устроило итальянцев. Интерес к лучшему футболисту Туниса 2022 года также проявляет один из топ-клубов РПЛ, но пока Лайдуни не готов рассматривать предложения из России.

Ранее «СЭ» сообщал, что футболист вошел в сферу интересов «Вольфсбурга», «Селтика», клубов французской лиги 1 и серии А.

Transfermarkt оценивает Лайдуни в четыре миллиона евро.

Аисса Лайдуни. Фото Global Look Press

Феликс стал игроком «Челси»

Жоау Феликс доиграет сезон-2022/23 в «Челси», сообщает пресс-служба лондонского клуба. Аренда португальца обойдется в 11 миллионов евро.

Феликс выступал за «Атлетико» с 2019 года. Перед уходом в «Челси» он продлил соглашение с испанской командой до 2027 года. В сезоне-2022/23 Феликс забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико».

Самошников перейдет в «Локомотив»

По информации «СЭ», защитник «Рубина» Илья Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом». В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 16 матчей за казанскую команду, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт Самошникова с «Рубином» действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро. На его счету три игры в составе сборной России.

Илья Самошников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Торино» думает над подписанием Шомуродова

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов в ближайшее время может перейти в туринский клуб на правах аренды.

«В данный момент мы взвешиваем все за и против», — сказал Ваньяти.

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел за римлян 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Кангва не хочет возвращаться в «Арсенал»

«Крылья Советов» сделали предложение «Црвене Звезде» по переходу полузащитника Кингса Кангвы, сообщил агент игрока Карин Нир. Однако экс-хавбек тульского «Арсенала» не захотел возвращаться в РПЛ.

«Это правда. «Крылья Советов» действительно сделали предложение «Црвене Звезде» по трансферу Кангвы, но футболист счастлив в Сербии», — цитирует Нира Sport24.

В этом сезоне 23-летний гамбиец провел за сербский клуб 25 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.