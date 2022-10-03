33-летний Озил перенес успешную операцию на спине

Полузащитник турецкого «Истанбул Башакшехир» Месут Озил перенес успешную операцию на спине.

«Операция прошла хорошо. Еще раз спасибо всем за сообщения и молитвы», — написал Озил в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что полузашитнику придется пропустить около трех месяцев.

33-летний немец перешел в «Истанбул» в июле из «Фенербахче». Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.

Ранее Озил выступал за «Арсенал», «Реал», «Вердер», «Шальке». Также на его счету 92 матча за сборную Германии.