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Турция

Сегодня, 18:33

33-летний Озил перенес успешную операцию на спине

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник турецкого «Истанбул Башакшехир» Месут Озил перенес успешную операцию на спине.

«Операция прошла хорошо. Еще раз спасибо всем за сообщения и молитвы», — написал Озил в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что полузашитнику придется пропустить около трех месяцев.

33-летний немец перешел в «Истанбул» в июле из «Фенербахче». Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.

Ранее Озил выступал за «Арсенал», «Реал», «Вердер», «Шальке». Также на его счету 92 матча за сборную Германии.

Месут Озил
ФК Истанбул Башакшехир
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