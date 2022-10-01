«Адана Демирспор» и «Галатасарай» сыграли вничью, Дзюба остался в запасе

«Адана Демирспор» и «Галатасарай» сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Российский нападающий «Аданы Демирспор» Артем Дзюба провел всю встречу на скамейке запасных.

«Адана Демирспор» и «Галатасарай» набрали по 17 очков и занимают второе и третье место соответственно в турнирной таблице.