Агент Оздоева рассказал об интересе к 4 российским игрокам в Турции: «Руководители клубов попросили поговорить с ними»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, ответил на вопрос «СЭ» об интересе к российским игрокам в Турции.

«Хорошее поведение и отношение к футболу Магомеда показало турецким руководителям клубов, что с игроками из России можно работать. Они увидели, что российские футболисты — хорошие, трудолюбивые и дисциплинированные. Можно сказать, Магомед открыл хорошую тропинку. Руководители турецких клубов попросили меня поговорить с 4 игроками из России, фамилии не хочу называть. И действительно они хотят их заполучить», — сказал Гаргаев «СЭ».

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду.

Контракт 30-летнего россиянина действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.