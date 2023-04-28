КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 17:21

Агент Оздоева рассказал, при каких условиях его клиент может вернуться в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы российского полузащитника Магомеда Оздоева, рассказал, при каких условиях его клиент может вернуться в РПЛ.

«Все зависит от клуба и задач. Представим ситуацию, что какой-то клуб из России захочет бросить вызов «Зениту» и побороться за первое место. Если у них есть возможность взять какую-то группу высококлассных футболистов и они начнут переговоры с акцентом на том, что, мол, мы готовы, это может быть интересно для любого потенциального новобранца. Прервать гегемонию «Зенита» — это новый ракурс. Футболисты на горячее могут пойти», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru

Оздоев выступал в чемпионате России с 2010 по 2022 год. Он играл за «Локомотив», «Терек», «Рубин» и «Зенит». С лета 2022 года россиянин представляет «Фатих Карагюмрюк».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ozdoeva-rasskazal-pri-kakikh-usloviyakh-futbolist-mozhet-vernutsya-v-rossiyu-246859/
Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК Фатих Карагюмрюк
1
Обсудить
Читайте также
«Зенит» ждет победы «Спартака»: красно-белые могут организовать себе выезд на золотой матч Питера
Восходящая звезда НБА Эдвардс ранил сотрудницу арены стулом. Удастся ли избежать тюрьмы?
МТС будет брать дополнительную плату за раздачу мобильного интернета
Путин подписал упрощающий получение гражданства закон
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Оздоева объяснил высокую результативность российского полузащитника в Турции

Агент Оздоева рассказал об интересе к футболисту со стороны других команд