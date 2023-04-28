Агент Оздоева рассказал, при каких условиях его клиент может вернуться в РПЛ

Агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы российского полузащитника Магомеда Оздоева, рассказал, при каких условиях его клиент может вернуться в РПЛ.

«Все зависит от клуба и задач. Представим ситуацию, что какой-то клуб из России захочет бросить вызов «Зениту» и побороться за первое место. Если у них есть возможность взять какую-то группу высококлассных футболистов и они начнут переговоры с акцентом на том, что, мол, мы готовы, это может быть интересно для любого потенциального новобранца. Прервать гегемонию «Зенита» — это новый ракурс. Футболисты на горячее могут пойти», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru

Оздоев выступал в чемпионате России с 2010 по 2022 год. Он играл за «Локомотив», «Терек», «Рубин» и «Зенит». С лета 2022 года россиянин представляет «Фатих Карагюмрюк».