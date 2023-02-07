0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 09:46

Представитель Оздоева: «Магомед уже общается на турецком языке. Базовым уровнем уже владеет»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал об адаптации российского хавбека в турецкой команде.

«Учит ли Оздоев одноклубников русскому? Там даже учить не надо. Например, раньше в команде был Джанер Эркин. Он прекрасно говорит по-русски. За три года в ЦСКА полностью освоил русский язык. Никто в России его не заставлял учить язык, ему это надо было самому. Джанер по-русски говорит как носитель языка. Он Магомеду очень сильно помог на первых порах. Оздоев в кафе или магазине может изъясняться полностью на турецком. Базовым уровнем уже владеет», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

30-летний россиянин перешел в «Фатих Карагюмрюк» 28 июля 2022 года. Его соглашение с турецкой командой рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-v-kafe-ili-magazine-magomed-uzhe-obshhaetsya-na-turetskom-yazy-ke/
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
0
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Экс-игрок сборной Турции Гекхан Зан призвал помочь своему родному городу Хатай

Менеджер «Хатайспора» сообщил, что Кристиана Атсу извлекли из-под завалов в Турции