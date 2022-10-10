Друг Кокорина — о Дзюбе: «Про этого человека, с которым Саша был не разлей вода, я не хочу ничего говорить»

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг нападающего «Ариса» Александра Кокорина, резко высказался о бывшем капитане сборной России Артеме Дзюбе.

«Про этого человека, с которым Саша близко дружил, я не хочу ничего говорить. Он даже видео не записал. Они с Сашей были не разлей вода. Артем в итоге выложил пост только спустя полгода, что уже неплохо», — цитирует Sport24 Чочиева.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах свободного агента. В турецком клубе 34-летний нападающий забил один гол в дебютном матче против «Фенербахче».