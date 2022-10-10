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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг нападающего «Ариса» Александра Кокорина, резко высказался о бывшем капитане сборной России Артеме Дзюбе.
«Про этого человека, с которым Саша близко дружил, я не хочу ничего говорить. Он даже видео не записал. Они с Сашей были не разлей вода. Артем в итоге выложил пост только спустя полгода, что уже неплохо», — цитирует Sport24 Чочиева.
Дзюба перешел в «Адану Демирспор» в августе 2022 года на правах свободного агента. В турецком клубе 34-летний нападающий забил один гол в дебютном матче против «Фенербахче».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования