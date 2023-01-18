«Фатих Карагюмрюк» проиграл по пенальти «Башакшехиру» в 1/8 финала Кубка Турции, Оздоев вышел в концовке основного времени

«Фатих Карагюмрюк» дома проиграл «Башакшехиру» в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Кубка Турции — 2:2 (3:5 по пенальти). В составе хозяев в концовке основного времени на поле появился российский полузащитник Магомед Оздоев. Хавбек не пробивал одиннадцатиметровый.