«Фатих Карагюмрюк» проиграл по пенальти «Башакшехиру» в 1/8 финала Кубка Турции, Оздоев вышел в концовке основного времени

Сегодня, 17:32
«Фатих Карагюмрюк» дома проиграл «Башакшехиру» в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Кубка Турции — 2:2 (3:5 по пенальти).
В составе хозяев в концовке основного времени на поле появился российский полузащитник Магомед Оздоев. Хавбек не пробивал одиннадцатиметровый.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования