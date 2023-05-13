«Галатасарай» хочет приобрести Икарди и Саншеша у «ПСЖ»

«Галатасарай» может приобрести форварда Мауро Икарди и полузащитника Ренату Саншеша у «ПСЖ», сообщает Fanatik.

По информации источника, в турецком клубе довольны игрой Икарди, который выступает за них на правах аренды из парижского клуба.

Также «Галатасарай» планирует рассмотреть покупку Саншеша, который не получает достаточного игрового времени в «ПСЖ». Португалец также может перейти на клуб на правах аренды.

В текущем сезоне 30-летний аргентинец сыграл за турецкий клуб в 22 матчах, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.

25-летний Саншеш сыграл в 23 матчах, проведя на поле 373 минуты, и забил два гола.